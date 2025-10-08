Polizei Hamburg

POL-HH: 251008-4. Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 04.08.2024, 03:00 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Pauli, Simon-von-Utrecht-Straße

Anfang August vergangenen Jahres sind mehrere Unbekannte einen damals 23-Jährigen in mutmaßlich homophober Absicht körperlich angegangen und haben ihn verletzt. Das Amtsgericht ordnete nun die Öffentlichkeitsfahndung mit einem Lichtbild nach einem der Tatverdächtigen an.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verabredete sich ein Unbekannter während der Feierlichkeiten anlässlich des "Christopher Street Days" mit dem damals 23-Jährigen über ein Dating-Portal im Stadtteil St. Pauli.

Dort soll der spätere Tatverdächtige den Mann zunächst in eine nahegelegene Grundstückszufahrt geführt haben, in der sich weitere augenscheinliche Bekannte des Verdächtigen aufhielten.

In Annahme eines körperlichen Übergriffes flüchtete der spätere Geschädigte zurück auf die Fahrbahn, wurde jedoch von der Personengruppe eingeholt und unvermittelt in mutmaßlich homophober Absicht angegriffen.

Die Angreifer fügten dem 23-Jährigen Verletzungen im Bereich des Oberkörpers sowie des Kopfes zu. Der Mann konnte sich im Verlauf von den Personen losreißen, woraufhin diese in unbekannte Richtung flüchteten.

Die vom zuständigen Landeskriminalamt für Staatsschutzdelikte (LKA 73) eingeleiteten Ermittlungen führten bislang nicht zur Identifizierung tatverdächtiger Personen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht daher den Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Das der Pressemitteilung beigefügte Lichtbild, entnommen aus der Anzeige des Dating-Portals, zeigt einen der bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Die Ermittlungen dauern an.

Personen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen oder seine Komplizen geben können und/oder anderweitig Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

