POL-HH: 251008-2. Fahrradfahrerin verstirbt nach Verkehrsunfall in Hamburg-Rotherbaum
Hamburg (ots)
Unfallzeit: 28.09.2025, 13:38 Uhr; Unfallort: Hamburg-Rotherbaum, An der Verbindungsbahn
Am letzten Septembersonntag wurde eine 41-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Die Frau verstarb im Wochenverlauf im Krankenhaus.
Zu den Hintergründen wird auf die Pressemitteilung der Polizeipressestelle vom 29.09.2025 verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6127203
Der Zeugenaufruf hat weiterhin Bestand.
Die Ermittlungen dauern an.
