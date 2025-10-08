Polizei Hamburg

POL-HH: 251008-2. Fahrradfahrerin verstirbt nach Verkehrsunfall in Hamburg-Rotherbaum

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 28.09.2025, 13:38 Uhr; Unfallort: Hamburg-Rotherbaum, An der Verbindungsbahn

Am letzten Septembersonntag wurde eine 41-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Die Frau verstarb im Wochenverlauf im Krankenhaus.

Zu den Hintergründen wird auf die Pressemitteilung der Polizeipressestelle vom 29.09.2025 verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6127203

Der Zeugenaufruf hat weiterhin Bestand.

Die Ermittlungen dauern an.

Mx.

