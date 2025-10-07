PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 251007-3. Erste Erkenntnisse nach tödlichem Wohnungsbrand in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Zeit: 07.10.2025, 08:30 Uhr

Ort: Hamburg-Billstedt, Öjendorfer Höhe

Im Stadtteil Billstedt kam es in der vergangenen Nacht zu einem Brandgeschehen, in dessen Verlauf eine männliche Person tödliche Verletzungen erlitt.

Eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes alarmierte den Notruf der Feuerwehr, nachdem sie die offensichtlich brandgeschädigte Wohnung im Erdgeschoss betreten und dort eine leblose Person vorgefunden hatte. Brandbekämpfungsmaßnahmen der Feuerwehr waren nicht mehr vonnöten, Messungen ergaben keine Hinweise auf gefährliche Stoffe in der Umgebungsluft.

Die Fachabteilung für Brandermittlungen (LKA 45) übernahm die Maßnahmen vor Ort.

Momentan gehen die Polizistinnen und Polizisten davon aus, dass der zunächst unbemerkt gebliebene Brand durch die unsachgemäße Nutzung einer Zigarette verursacht wurde und der Mann daraufhin verstarb.

Eine abschließende Identifizierung des Leichnams durch die Fachabteilung für Todesermittlungen (LKA 414) steht noch aus. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich bei dem Verstorbenen um den 68-jährigen Bewohner der Wohnung handelt.

Zim.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren