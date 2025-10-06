Polizei Hamburg

POL-HH: 251006-2. Person verstirbt nach Wohnungsbrand in Hamburg-Harvestehude

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.10.2025, 21:26 Uhr

Tatort: Hamburg-Harvestehude, Rothenbaumchaussee

Freitagabend kam es aus noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Harvestehude zu einem Brand, in dessen Verlauf eine männliche Person vor Ort verstarb. Das Landeskriminalamt für Branddelikte (LKA 45) führt die Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein Passant den Brand in der Wohnung im ersten Obergeschoss und informierte den Notruf der Feuerwehr. Im weiteren Verlauf retteten Einsatzkräfte die leblose männliche Person aus der Wohnung. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann jedoch noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Eine abschließende Identifizierung des Leichnams durch die Fachabteilung für Todesermittlungen (LKA 414) steht noch aus.

Die Ermittlungen des LKA 45, insbesondere zur Brandursache, dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell