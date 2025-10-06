Polizei Hamburg

POL-HH: 251006-6. Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 04.10.2025, 00:30 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Holzdamm

Nachdem es in der Nacht von Freitag auf Samstag durch mehrere noch Unbekannte im Stadtteil St. Georg zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau gekommen sein soll, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge befand sich die 18-Jährige vor einem Club, als sie zunächst von drei Unbekannten angesprochen wurde. Die Männer griffen die Heranwachsende anschließend unvermittelt körperlich an und berührten sie in mutmaßlich sexueller Absicht.

Die junge Frau setzte sich daraufhin zur Wehr, flüchtete in Richtung des Hauptbahnhofes und vertraute sich einer vorbeifahrenden Rettungswagenbesatzung an. Nach ärztlicher Versorgung erstattete sie eine Anzeige bei der Polizei.

Die Täter können allesamt wie folgt beschrieben werden:

- Bartträger - "südländisches" Erscheinungsbild - dunkel gekleidet

Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können und/oder anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

