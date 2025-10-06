Polizei Hamburg

POL-HH: 251006-4. Tödlich verletztes Kind in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 04.10.2025, 17:25 Uhr

Unfallort: Hamburg-Wilhelmsburg, S-Bahngleise, Höhe Brackstraße

Am Samstagnachmittag ereignete sich ein mutmaßlicher Zusammenstoß zwischen einer S-Bahn und einem Sechsjährigen im Stadtteil Wilhelmsburg, infolgedessen das Kind tödliche Verletzungen erlitt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen stellte eine Passantin am Samstagnachmittag beim Überqueren der Fußgängerbrücke an der Brackstraße ein lebloses Kind im Gleisbett der S-Bahn liegend fest und alarmierte daraufhin die Polizei.

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Junge noch am Einsatzort seinen Verletzungen.

Zur gleichen Zeit erhielt die Polizei Kenntnis über einen in unmittelbarer Nähe zur Einsatzstelle vermissten sechsjährigen Jungen. Die Personenbeschreibung des Vermissten entsprach der des tödlich verletzten Kindes.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) übernahm vor Ort die psychosoziale Akutbetreuung von Angehörigen.

Die ersten Ermittlungen vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst (LKA 26) gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten des Landeskriminalamtes für Todesermittlungen (LKA 414). Hierbei kam auch ein Personenspürhund der Polizei zum Einsatz.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an.

Wen.

