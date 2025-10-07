Polizei Hamburg

POL-HH: 251007-2. Zeugenaufruf nach Raub in Hamburg-Stellingen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.10.2025, 20:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Stellingen, Fußgängertunnel zwischen Lederstraße und der Randstraße

Nachdem es am Montagabend im Stadtteil Stellingen zu einem Raub zum Nachteil einer 36-jährigen Frau gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der örtlichen Fachdienststelle für Raubdelikte (LKA 134) zufolge befand sich die 36-Jährige auf dem Heimweg, als sie im Bereich des Fußgängertunnels zum S-Bahnhof Stellingen plötzlich von zwei derzeit unbekannten Männern überfallen und leicht verletzt wurde. Die Angreifer flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute, einem Portemonnaie mit geringem Geldbetrag, in unbekannte Richtung.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr transportierten die Geschädigte mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen.

Die Gesuchten können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - circa 185 cm groß - langer dunkler Bart - dunkle Haare - "helle" Hautfarbe - dunkel gekleidet - führte einen Rucksack bei sich

- männlich - circa 180 cm groß - 30-40 Jahre - dunkle Haare - "helle" Hautfarbe - dunkel gekleidet

Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können und/oder anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Bar.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell