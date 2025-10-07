PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 251007-1. Bilanz zur Verkehrssicherheitsaktion "Schulwegsicherung"

  • Bild-Infos
  • Download

Hamburg (ots)

Zeitraum: 08. bis 26.09.2025

Orte: Hamburger Stadtgebiet

Zu Beginn dieses Schuljahres wurden in Hamburg fast 17.000 Kinder eingeschult. Die Polizei Hamburg begleitete sie auf ihrem neuen und teilweise noch unbekannten Weg mit der wiederkehrenden Verkehrssicherheitsaktion "Schulwegsicherung".

Weitere, grundlegende Informationen sind unserer diesjährigen Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6108907, zu entnehmen.

Im Rahmen der dreiwöchigen Verkehrssicherheitsaktion führten Einsatzkräfte der Verkehrsdirektion und der Polizeikommissariate insgesamt über 1.000 zielgerichtete Aktionen durch. Die Beamtinnen und Beamten legten dabei ihren Fokus auf folgende Gefahren:

   - überhöhte Geschwindigkeit, insbesondere im Bereich von Schulen
   - Missachtung des Rotlichts von Ampeln
   - Nichtbeachtung des Vorrangs von Fußgängerinnen und Fußgängern an
     Fußgängerüberwegen
   - verkehrswidriges Halten und Parken im Schulumfeld (zum Beispiel 
     durch sogenannte "Elterntaxis")
   - unzureichende Sicherung von Kindern in Fahrzeugen
   - mangelnde Sichtbarkeit von Schulkindern

Im Rahmen der Maßnahmen führten die Polizistinnen und Polizisten rund 16.700 aufklärende Gespräche mit Kindern, deren Eltern sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern und wiesen in diesem Zusammenhang auf die besonderen Gefahren des Straßenverkehrs hin. Zudem kontrollierten sie 1.774 Fahrzeuge sowie 2.093 Personen und leiteten 150 Buß- sowie 1.552 Verwarngeldverfahren ein.

Die Polizei Hamburg wird auch in Zukunft, insbesondere im Rahmen der Kampagne "Hamburg gibt Acht!" (nähere Informationen hierzu sind zu finden unter: https://www.hamburg.de/verkehr/verkehrssicherheit/hamburg-gibt-acht), ähnlich gelagerte Aktionen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen und alle Verkehrsteilnehmenden weiter zu sensibilisieren.

Zim.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

