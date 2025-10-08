Polizei Hamburg

POL-HH: 251008-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 60-Jähriger aus Hamburg-Langenhorn

Hamburg (ots)

Zeit: seit 03.10.2025

Ort: Hamburg-Langenhorn

Seit Montagmittag fahndete die Polizei öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach der 60-jährigen Frau aus dem Hamburger Stadtteil Langenhorn.

Näheres hierzu siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6131812

Die Vermisste wurde tot in Langenhorn aufgefunden.

Hinweise auf Straftaten beziehungsweise eine Fremdeinwirkung ergaben sich nicht.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell