Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Gräber beschädigt und Schalen gestohlen
Polizei sucht Zeugen

Birkenau (ots)

Zwischen Mittwoch (24.9.) und Donnerstag (25.9.) begaben sich, nach derzeitigem Ermittlungsstand, bislang unbekannte Kriminelle auf einen Friedhof in der Liebersbacher Straße und entwendeten zwei bronzefarbene Schalen. Zudem beschädigten sie mehrere Gräber und suchten im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 41 unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

