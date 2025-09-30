Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Gräber beschädigt und Schalen gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Birkenau (ots)

Zwischen Mittwoch (24.9.) und Donnerstag (25.9.) begaben sich, nach derzeitigem Ermittlungsstand, bislang unbekannte Kriminelle auf einen Friedhof in der Liebersbacher Straße und entwendeten zwei bronzefarbene Schalen. Zudem beschädigten sie mehrere Gräber und suchten im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 41 unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell