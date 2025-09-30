Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim

A3: Mehrere Beanstandungen bei Verkehrskontrolle

Raunheim (ots)

Zivilfahnder nahmen am Montagnachmittag (29.9.) einen 43-Jährigen im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 3 vorläufig fest. Gegen 14.45 Uhr hatten die Beamten den Mann aus Frankfurt auf Höhe von Raunheim gestoppt und überprüft. Beim Abgleich der Daten mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellten die Polizeikräfte fest, dass das Kennzeichen nicht zum Auto gehörten und zur Entstempelung wegen des fehlenden Versicherungsschutzes ausgeschrieben war. Der 43 Jahre alte Fahrer gab gegenüber den Polizisten an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Darüber hinaus strömte aus dem Fahrzeuginnenraum deutlicher Cannabis-Geruch. Da der Verdacht bestand, dass er unter Cannabis-Einfluss am Steuer saß, kam er zur Blutentnahme auf die Wache. Hier erstatteten die Zivilstreife Strafanzeige.

