Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg

A60: Sechs Festnahmen und sechs Strafanzeigen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts und der illegalen Arbeitsaufnahme müssen sich sechs Männer im Alter von 25 bis 55 Jahren nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 67 verantworten. Gegen 7.30 Uhr am Montagmorgen (29.9.) verursachte der 55-Jährige einen Unfall auf Höhe von Ginsheim-Gustavsburg. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer sowie die fünf Insassen, die alle aus Georgien stammen, sich illegal in Deutschland aufhalten. Sie wurden festgenommen und für kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht. Hier erstatteten die Beamten Strafanzeige. Darüber hinaus ergaben sich auch Hinweise der illegalen Arbeitsaufnahme, weshalb nicht nur gegen die sechs Mänmner, sondern auch gegen den Firmeninhaber ein Verfahren eingeleitet wurde.

