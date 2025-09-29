Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Kriminelle scheitern beim Aufbruch eines Automaten

Bad König (ots)

In der Nacht zum Freitag (26.9.) versuchten unbekannte Täter einen Parkscheinautomaten in der Straße "Am Bahndamm" aufzubrechen. Zwischen 0.00 Uhr und 8.00 Uhr machten sich die Kriminellen an dem Automaten zu schaffen und versuchten, die Geldkassette zu entwenden.

Der Versuch blieb jedoch erfolglos. Die Täter flüchteten schließlich ohne Beute in unbekannte Richtung. Am Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062 / 953-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell