Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Mario Nowotny ist der neue Chef der Polizeistation

Höchst (ots)

Polizeihauptkommissar Mario Nowotny ist der neue Leiter der Polizeistation Höchst. Im Kreis zahlreicher Gäste in den Räumen der Polizeistation übertrug Polizeivizepräsident Dirk Fornoff dem erfahrenen Polizeibeamten am Montag (29.09.) offiziell die Leitung der Dienststelle. Damit übernimmt Mario Nowotny die Nachfolge der Ersten Kriminalhauptkommissarin Michaela Schmelzer, die kürzlich ihren wohlverdienten Ruhestand antrat.

Polizeivizepräsident Fornoff begrüßte die Gäste und skizzierte die zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen, die das neue Amt mit sich bringen werden. Dabei würdigte er die bisherigen Leistungen des jungen Dienststellenleiters, der im Jahr 2000 sein Studium bei der Hessischen Polizei begann. Für seine neue und verantwortungsvolle Aufgabe wünschte er dem Polizeihauptkommissar ein gutes Händchen und viel Erfolg.

Mario Nowotny startete nach erfolgreich abgeschlossenem Studium seine polizeiliche Laufbahn im Jahr 2003 bei der Hessischen Bereitschaftspolizei in Mainz-Kastel. Bereits ein Jahr später zog es ihn nach Südhessen zur Polizeistation Heppenheim. Dort versah er zunächst Streifendienst und wirkte dort anschließend als stellvertretender Dienstgruppenleiter. Im Jahr 2016 verschlug es ihn als Dienstgruppenleiter in den Odenwald zur Polizeistation Erbach. Dort war er zuletzt für Sicherheits- und Ordnungsaufgaben sowie als Abwesenheitsvertreter der Polizeistation Höchst im Einsatz.

Mario Nowotny freut sich auf die künftige Zusammenarbeit mit anderen Behörden und insbesondere mit den im Zuständigkeitsgebiet der Polizei Höchst befindlichen Kommunen Höchst, Breuberg, Lützelbach und Brensbach. "Auch eine relativ kleine Dienststelle wie Höchst hält aus polizeilicher Sicht vielfältige Herausforderungen bereit. Ich habe ein gutes Team an der Seite, auf das ich bauen kann. Zusammen werden wir täglich weiterhin maßgeblich dazu beitragen, dass die Menschen hier sicher leben können", so der neue Dienststellenleiter.

Mario Nowotny ist 45 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier schulpflichtiger Söhne. Er lebt mit seiner Familie in Erbach. Seinen dienstlichen Ausgleich findet er unter anderem beim Mountainbiken und ausgedehnten Spaziergängen mit seinem Hund. Zudem ist der neue Höchster Stationsleiter in Michelstadt als ehrenamtlicher Fußballtrainer im Jugendbereich tätig.

