POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Besitzer zweier sichergestellter Fahrräder

Darmstadt (ots)

Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat am 21.9. und am 29.9. zwei Fahrräder sichergestellt. Die Ermittler suchen jetzt die rechtmäßigen Eigentümer oder Zeugen mit Hinweisen zu der Herkunft der Räder.

Am Sonntag (21.9.) gegen 9.30 Uhr fanden Ermittler eins der Fahrräder im Herrngarten auf. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein blaues Canyon-Pedelec Modell "PATHLITE:ON M141". Auffällig an dem Pedelec ist eine Anhängerkupplung an der Sattelstange und eine Anhängerkupplung im Bereich des Fahrradständers.

Am Montag (29.9.) gegen 9.30 Uhr fiel Ermittlern das zweite Fahrrad im Bereich der Hochstraße ins Auge. Es handelt sich um ein weißes Pedelec der Marke SMAFO. Das Modell ist bislang unbekannt. Das Pedelec verfügt über braune Ledergriffe und einen braunen Ledersitz.

Personen, die Hinweise zu den Rädern oder ihren möglichen Besitzern geben können, oder Eigentümer, die ihr Fahrrad auf den Bildern erkennen, werden gebeten, sich schnellstmöglich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 4110 zu melden.

