Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiederholungstäter schlägt zu

Erfurt (ots)

Am frühen Morgen des 25.01.2025 gegen 03:00 Uhr wurde die Nachtwache eines Hotels in der Erfurter Innenstadt aufgeschreckt. Eine zunächst unbekannte männliche Person machte sich an einer Nebeneingangstür des Objektes zu schaffen. Der Täter beendete den Einbruchsversuch erfolglos und entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Anhand der Videoaufzeichnung wurde der Täter aufgrund diverser vorausgegangener Einbrüche identifiziert. Der 32-jährige Mann trat als Serientäter in Erscheinung und ist zur Fahndung ausgeschrieben. (PH)

