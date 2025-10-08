Polizei Hamburg

POL-HH: 251008-3. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz der Kontrollen im September und Ausblick auf die Themen im Oktober

Hamburg (ots)

Zeitraum: September 2025; Orte: Hamburger Stadtgebiet

Im Rahmen der Kampagne "Mobil. Aber sicher!" setzte die Polizei Hamburg ihre Kontrollen im September fort und legte den Fokus auf die Themen "ungeschützte Verkehrsteilnehmende" sowie "Alkohol, Drogen und andere berauschende Mittel."

Gerade im innerstädtischen Bereich sind mehr ungeschützte Verkehrsteilnehmende zu Fuß, mit dem Rad oder dem E-Scooter unterwegs. In den letzten 20 Jahren hat sich der Radverkehr um über 100% gesteigert und auch die Anzahl an E-Scootern in der Stadt bleibt hoch. Zudem stellt das Fahren unter Einfluss von Alkohol, Drogen und anderen berauschenden Mitteln nach wie vor ein hohes Risiko für die Verkehrssicherheit dar.

In den mehr als 550 durchgeführten Kontrollen der Polizei wurden im September insgesamt 5.143 Fahrzeuge sowie 4.954 Personen überprüft.

Im Einzelnen leiteten die Polizistinnen und Polizisten unter anderem folgende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein:

Kraftfahrzeugführende:

Straftaten

- 10 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol - 13 x Fahren unter dem Einfluss von Drogen - 62 x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 59 x sonstige Straftaten

Ordnungswidrigkeiten

- 9.282 x Geschwindigkeitsverstöße - 11.575 x Verstöße im ruhenden Verkehr - 687 x verbotswidriges Wenden/Abbiegen - 208 x technische Mängel - 204 x Missachtung roter Ampeln - 184 x verbotswidrige Handynutzung - 79 x Missachtung der Anschnallpflicht - 60 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen - 42 x Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert - 11 x Fahren auf Gehwegen - 321 x sonstige Ordnungswidrigkeiten

E-Scooter-Nutzende:

Straftaten

- 3 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol - 1 x Fahren unter dem Einfluss von Drogen - 12 x sonstige Straftaten

Ordnungswidrigkeiten

- 7 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen - 5 x Missachtung roter Ampeln - 2 x verbotswidrige Handynutzung - 5 x Fahren auf Gehwegen - 6 x Verstöße im ruhenden Verkehr - 10 x zu zweit auf einem E-Scooter - 6 x Befahren der falschen Radwegseite

Fahrradfahrende:

Ordnungswidrigkeiten

- 75 x Missachtung roter Ampeln - 25 x verbotswidrige Handynutzung - 60 x Benutzung der falschen Radwegseite ("Geisterradler") - 32 x Fahren auf Gehwegen - 81 x sonstige Ordnungswidrigkeiten

Zu Fuß Gehende:

Ordnungswidrigkeiten

- 5 x Missachtung roter Ampeln

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte insgesamt 277 Mängelmeldungen - zum Beispiel wegen nicht mitgeführter Papiere oder technischer Mängel - aus und ordneten insgesamt 71 Blutprobenentnahmen an.

Die Polizei Hamburg wird im Oktober weitere Verkehrskontrollen im Rahmen der Konzeption "Mobil. Aber sicher!" durchführen und sich schwerpunktmäßig den Themen "Ablenkung" sowie "Rotlichtverstößen" widmen. Insbesondere Ablenkung und die damit verbundene Unachtsamkeit führen zu einer erheblichen Erhöhung des Unfallrisikos. Darüber hinaus stellt die Missachtung des Rotlichts weiterhin eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit verunglückten Personen dar.

