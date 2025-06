POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kleinkind bei Unfall auf der B437n in Stadland leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 in Wildeshausen mussten am Montag, 09. Juni 2025, 15:15 Uhr, zwei beteiligte Autos abgeschleppt werden. Zur Unfallzeit war eine 30-jährige Frau aus Bottrop mit einem Kleinwagen auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Hamburg unterwegs. ...

