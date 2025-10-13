Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Nach einem noch unbekannten Fahrzeuglenker sucht das Polizeirevier Kornwestheim, nachdem es am Samstag (11.10.2025) zwischen 16.30 Uhr und kurz nach 17.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schwieberdinger Straße in Möglingen zu einer Unfallflucht kam. Ein noch Unbekannter stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten BMW und hinterließ einen Sachschaden im Frontbereich, der auf rund 2.000 Euro geschätzt wurde. Anschließend machte sich der Unbekannte davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, wenden sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

