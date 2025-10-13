Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: 39-Jähriger leistet Widerstand bei Verkehrskontrolle

Ludwigsburg (ots)

Leicht verletzt wurde eine Polizeibeamtin am Samstag (11.10.2025), als ein 39-Jähriger im Zuge einer Verkehrskontrolle in Mötzingen Widerstand leistete.

Der 39 Jahre alte Renault-Lenker wurde gegen 18.55 Uhr in der Iselshauser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Als er sich deshalb für den Transport zu einer Blutentnahme in den Streifenwagen setzen sollte, wehrte sich der 39-Jährige lautstark und vehement dagegen. Trotz bereits angelegter Handschließen stemmte sich der Mann immer wieder gegen das Fahrzeug, sodass letztlich ein Gerangel mit den eingesetzten Polizeikräften entstand und der 39-Jährige auf den Boden abgelegt werden musste.

Kurz darauf beruhigte er sich schließlich und konnte ohne weitere Zwischenfälle zu der Blutentnahme transportiert werden. Er muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell