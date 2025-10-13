Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Kind läuft auf Fahrbahn und wird bei Unfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall, an dem am Sonntag (12.10.2025) gegen 19.00 Uhr in der Breslauer Straße in Ludwigsburg ein achtjähriges Kind und ein 21 Jahre alter Mercedes-Lenker beteiligt waren, musste der Junge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die polizeilichen Erkenntnisse deuten derzeit darauf hin, dass der Achtjährige während des Spiels zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn trat, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Dem 21 Jahre alten Mercedes-Lenker, der die Breslauer Straße entlangfuhr, war es hierauf nicht möglich einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Junge erlitt leichte Verletzungen. Ob am PKW ein Sachschaden entstanden ist, steht abschließend noch nicht fest.

