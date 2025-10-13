PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Zeugen zu Diebstahl von Motorroller gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Samstag (11.10.2025) zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr im Falkenweg im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim einen Motorroller mit aktuellem Versicherungskennzeichen. Der Roller, der mit einem Lenkradschloss gesichert war, hatte einen Wert von rund 400 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

