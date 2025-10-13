Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Samstag (11.10.2025), 18.00 Uhr und Sonntag (12.10.2025), 00.05 Uhr in Renningen-Malmsheim ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen in ein Wohnhaus im südwestlichen Teil von Malmsheim ein und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld. Der Wert des Diebesgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Leonberg die Tel. 07152 605-0 sowie die E-Mail-Adresse leonberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

