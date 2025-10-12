Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg (L1187): Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:38 Uhr ereignete sich auf der Glemseckstraße (Landesstraße 1187), Richtung Glemseck, Einmündung Rappenhof, ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten. Ein 35-jähriger Fahrer eines Audi erkannte hierbei die drei vor ihm verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge zu spät und fuhr dem hinteren Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die wartenden Fahrzeuge ineinandergeschoben und beschädigt. Eine 22-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz, sowie der Unfallverursacher wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die übrigen Unfallbeteiligten, ein 33-jähriger Ford-Fahrer und eine 38-jährige VW-Fahrerin, blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 30000,00 EUR. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die L 1187 war im Bereich der Unfallstelle für beide Fahrtrichtungen während der Bergung des Audi, sowie Reinigung der Fahrbahn für ca. eine Stunde gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst sowie die Straßenmeisterei Magstadt im Einsatz.

