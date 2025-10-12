PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg (L1187): Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:38 Uhr ereignete sich auf der Glemseckstraße (Landesstraße 1187), Richtung Glemseck, Einmündung Rappenhof, ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten. Ein 35-jähriger Fahrer eines Audi erkannte hierbei die drei vor ihm verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge zu spät und fuhr dem hinteren Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die wartenden Fahrzeuge ineinandergeschoben und beschädigt. Eine 22-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz, sowie der Unfallverursacher wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die übrigen Unfallbeteiligten, ein 33-jähriger Ford-Fahrer und eine 38-jährige VW-Fahrerin, blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 30000,00 EUR. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die L 1187 war im Bereich der Unfallstelle für beide Fahrtrichtungen während der Bergung des Audi, sowie Reinigung der Fahrbahn für ca. eine Stunde gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst sowie die Straßenmeisterei Magstadt im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 06:44

    POL-LB: Herrenberg (L1184): Frontalzusammenstoß mit verletzten Personen

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen Herrenberg und Nebringen. Eine 69-jährige Fahrerin eines Toyota befuhr die L1184 in Richtung Nebringen und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr sie zurück auf die Fahrbahn, kam dabei auf die Gegenspur und kollidierte dort frontal mit einer ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 15:34

    POL-LB: Sindelfingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

    Ludwigsburg (ots) - Einen Zigarettenautomaten brachen noch unbekannte Täter am Donnerstag (09.10.2024) zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr in der Schwertstraße in Sindelfingen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besprühten die Unbekannten mutmaßlich zunächst die Überwachungskamera, flexten dann den Zigarettenautomaten auf und entwendeten sämtliche Zigarettenschachteln. Der Wert des Diebesgutes und die ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 15:16

    POL-LB: Magstadt: 13-jähriger E-Scooter-Fahrer soll kontrolliert werden und stürzt

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (09.10.2025) gegen 14:50 Uhr kam es auf der Renninger Straße in Magstadt zu einem Unfall, bei dem ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer Verletzungen erlitt. Als Einsatzkräfte des Polizeireviers Sindelfingen ein Tankstellengelände nahe Magstadt verlassen wollte, kreuzte ein E-Scooter-Lenker ihren Weg. Als dieser seine Fahrt über die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren