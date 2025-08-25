Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Überfall auf Tankstelle ++ Rosengarten/Klecken - PKW-Diebstahl

Egestorf (ots)

Überfall auf Tankstelle

Am Sonntagabend, 24.8.2025, gegen 21 Uhr, wurde die Polizei nach Egestorf gerufen. Dort war es kurz zuvor zu einem Überfall auf die Aral-Tankstelle an der Lübberstedter Straße gekommen. Nach Angaben des Mitarbeiters hatten zwei schwarz gekleidete und maskierte Männer kurz vor Ladenschluss den Verkaufsraum betreten und unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Mit dem Geld und einigen Stangen Zigaretten fuhren die Täter anschließend mit einem roten PKW in Richtung Autobahn davon.

Die beiden Täter werden als circa 1,70 m und kräftig sowie 1,90 m und athletisch beschrieben. Beide waren komplett schwarz gekleidet und trugen Masken.

Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, oder denen der rote PKW aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Rosengarten/Klecken - PKW-Diebstahl

In der Mühlenstraße haben Diebe in der Nacht zu heute, 25.8.2025, einen schwarzen BMW 440i gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 18 Uhr und 7 Uhr. Der Wagen stand vor einem Wohnhaus. Die Schadenshöhe wird auf rund 25.000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell