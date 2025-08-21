Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vollbrand eines Wohnmobils

Winsen/A 39 (ots)

Auf der A 39, in Fahrtrichtung Hamburg, geriet heute, 21.8.2025, ein Wohnmobil während der Fahrt in Brand.

Gegen 11:45 Uhr bemerkte der Fahrer eines Renault Boxer kurz vor der Anschlussstelle Winsen-Ost Rauchentwicklung im Motorraum. Der Mann stellte das Wohnmobil auf dem Seitenstreifen ab, wo es schließlich vollends in Brand geriet. Trotz des Einsatzes der Feuerwehr brannte das Fahrzeug vollständig aus.

Für die Zeit der Löscharbeiten wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Hamburg von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr voll gesperrt. Hierdurch bildete sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau bis zur Anschlussstelle Handorf. Anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbei geführt werden, während das Fahrzeug abgeschleppt und die Fahrbahn ausgebessert wurden.

Die Polizei schätzt den Schaden allein am Fahrzeug auf rund 30.000 EUR. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

