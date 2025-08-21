Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Container aufgebrochen ++ Neu Wulmstorf - PKW brannte aus ++ Garlstorf/A7 - Dieseltank aufgerissen

Buchholz (ots)

Mehrere Container aufgebrochen

Auf einer Baustelle an der Bäckerstraße kam es in der Nacht zu Mittwoch, 20.8.2025, zu mehreren Containeraufbrüchen. In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 6:15 Uhr betraten Diebe das umzäunte Baustellengelände und hebelten insgesamt fünf Lagercontainer für Werkzeuge und Maschinen auf. Wie umfangreich ihre Beute ist, ist noch unbekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der Nacht im Bereich des Gewerbegebietes an der Bäckerstraße unterwegs waren, nimmt die Polizei Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Neu Wulmstorf - PKW brannte aus

Ein 24-jähriger Mann war am Mittwoch, 20.8.2025, gegen 22:35 Uhr, mit seinem Mercedes auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs, als er plötzlich bemerkte, dass Rauch durch die Lüftungsschlitze in den Fahrzeuginnenraum drang. Der Mann hielt am Fahrbahnrand an und öffnete die Motorhaube. Sofort schlugen ihm Flammen entgegen. Eigene Löschversuche schlugen fehl. Der Wagen brannte vollständig aus. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Garlstorf/A7 - Dieseltank aufgerissen

Auf der A7, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es gestern, 20.8.2025, zu einem Unfall mit einem LKW-Gespann. Gegen 23:20 Uhr überfuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem LKW ein Metallteil, das auf dem rechten Fahrstreifen gelegen hatte. Dieses schlug gegen den Tank, der dadurch aufriss. Der Mann stellte den LKW in einem abgesperrten Baustellenbereich an der Fahrbahn ab. Polizei und Feuerwehr brachten Ölbindemittel aus, um ein Auslaufen des Dieselkraftstoffs in das Erdreich weitestgehend zu unterbinden. Nachdem die Feuerwehr das Loch am Tank provisorisch abgedichtet hatte, konnte der LKW bis auf einen gesperrten Parkplatz weiterfahren.

Durch die Autobahnmeisterei wurde der Hauptfahrstreifen gereinigt und im Anschluss wieder für den Verkehr freigegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell