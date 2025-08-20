PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven anl. eines Polizeieinsatzes mit Schusswaffeneinsatz im Landkreis Harburg

Otter/Kleintodtshorn (ots)

Otter/Kleintodtshorn (Kreis Harburg)

Heute, gegen 09:45 Uhr, kam es auf einem Privatgrundstück zu einem Polizeieinsatz, nachdem sich ein 26-jähriger in einem psychischen Ausnahmezustand Familienangehörige bedroht hatte. Die Angehörigen konnten das Haus unverletzt verlassen und alarmierten die Polizei.

Das Haus wurde von Polizeikräften umstellt. Versuche, verbal Kontakt zu dem Mann aufzunehmen schlugen fehl. Gegen 12:35 Uhr trat der Mann plötzlich aus der Haustür und lief mit einem Messer in der Hand auf Beamte zu, die von der Schusswaffe Gebrauch machten.

Der Mann wurde verletzt und konnte überwältigt werden. Er kam nach ärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zum Schusswaffengebrauch werden aus Objektivitätsgründen durch die Polizeiinspektion Cuxhaven übernommen.

Weitere Auskünfte können unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht gegeben werden.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

