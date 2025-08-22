Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Imbisswagen gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Buchholz (ots)

Ein lauter Knall hat heute, 22.8.2025, mehrere Menschen am nördlichen Stadtrand von Buchholz aus dem Schlaf gerissen. Gegen 3:30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Beamte fuhren in Richtung des Nordrings und stellten vor dem Famila-Markt ein großes Trümmerfeld fest. Ein Imbisswagen, der circa 15 m vor dem Haupteingang des Marktes stand, war nahezu vollständig zerstört. Trümmer verteilten sich im Radius von 50 m um den Platz. Auch die gläserne Eingangsfassade des Marktes wurde erheblich beschädigt.

Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Parallel begannen mehrere Streifenwagenbesatzungen mit Fahndungsmaßnahmen. Sprengstoffspezialisten der Polizei überprüften den Tatort auf mögliche Reste von noch explosionsfähigem Sprengstoff.

Derzeit findet eine Spurensuche am Tatort statt. Die Polizei sucht Zeugen, denen zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Famila-Marktes an der Straße Nordring aufgefallen sind. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell