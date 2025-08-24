Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum vom 22.08.2025, 12.00 Uhr bis 24.08.2025, 12.00 Uhr

LK Harburg (ots)

BAB 7 Evendorf - Ohne Zulassung und Fahrerlaubnis vor der Polizei geflüchtet

Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, wollten Beamte der Autobahnpolizei Maschen einen blauen Mercedes-Benz an der Anschlussstelle Evendorf einer Kontrolle unterziehen. Statt den Beamten zu folgen, flüchtete die 20-jährige Fahrzeugführerin mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Evendorf. Die Polizisten konnten noch beobachten, dass mehrere Verkehrsteilnehmer wegen der rasanten und zum Teil rücksichtslosen Fahrweise bremsen mussten. Im Rahmen der Fahndung konnten später der Pkw und die Fahrzeugführerin auf einem Privatparkplatz angetroffen werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich dann heraus, dass das Fahrzeug weder versichert noch zugelassen ist. Auch räumte die junge Frau trotz mehrfachen Abstreitens ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Gegen die Beschuldigte wurden unter anderem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz, sowie der Durchführung eines illegalen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Verkehrsteilnehmende, die den Vorfall beobachtet haben oder gegebenenfalls gefährdet wurden, melden sich bitte bei der Autobahnpolizei Maschen, Tel. 04105/620200.

BAB 7 Rastplatz Seevetal-Ost - Versuchter Einbruch in Raststätten-Restaurant

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten unbekannte Täter sich Zugang zum Restaurant der Raststätte Seevetal-Ost, an der BAB 7 in Fahrtrichtung Hamburg zu verschaffen. Gleich mehrere Türen auf der Gebäuderückseite wurden durch den Versuch diese aufzuhebeln beschädigt. Aus bisher unbekannten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und entkamen unerkannt. Bei der Spurensuche fiel den Beamten auf, dass ein Müllcontainer bei der Tatausführung als Sichtschutz diente. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Maschen, Tel. 04105/620200, entgegen.

LK Harburg - mehrere Trunkenheitsfahrten infolge Alkohol

Am Samstagabend gegen 23.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeistation Tostedt im Ketzendorfer Weg einen 53-jährigen Motorradfahrer, welcher zuvor eine auffällige Fahrweise gezeigt hatte. Im Rahmen der Kontrolle konnte eine Atemalkoholkonzentration von über 1,5 Promille festgestellt werden. Den Motorradfahrer erwartet ein Strafverfahren, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Bereits am Freitag dem 22.08.25 gegen 19:00 Uhr, fanden Polizeibeamte einen 29jährigen Mann aus Stelle alkoholisiert (2,76 Promille) in der Ashausener Straße neben seinem Motorroller liegend auf. Da er nicht bei der Begehung einer Straftat gesehen wurde, wurde er davon überzeugt, zu Fuß nach Hause zu gehen. Am Folgetag wurde der Polizei gegen 14:00 Uhr eine Person gemeldet, die im Uhlenhorst mit einem Motorroller gestürzt sei. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass es sich um dieselbe Person, wie am Vortag handelt. Diesmal wurde eine Alkoholisierung von 3,0 Promille festgestellt. Zudem war der Roller, ein Leichtkraftrad, nicht zugelassen und der Mann hatte keinen Führerschein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und dementsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstag, den 23.08.25 wurde der Polizei gegen 19:30 Uhr ein Pkw auf der Kreisstraße 87 zwischen Sangenstedt und Rottorf gemeldet, der mehrfach Ampeln bei rot überquert habe und fast in einen Graben gefahren sein soll. Die 57jährige Fahrzeugführerin wurde vor ihrer Wohnanschrift angetroffen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,0 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

