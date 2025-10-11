Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg (L1184): Frontalzusammenstoß mit verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen Herrenberg und Nebringen. Eine 69-jährige Fahrerin eines Toyota befuhr die L1184 in Richtung Nebringen und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr sie zurück auf die Fahrbahn, kam dabei auf die Gegenspur und kollidierte dort frontal mit einer entgegenkommenden 19-jährigen VW-Fahrerin. Der VW wurde daraufhin gedreht und in den Grünstreifen abgewiesen. Der Toyota kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Die Toyota-Fahrerin wurde dabei schwer, die VW-Fahrerin leicht verletzt. Beide Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 14.000 Euro. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst war die Straßenmeisterei Herrenberg im Einsatz.

