PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg (L1184): Frontalzusammenstoß mit verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen Herrenberg und Nebringen. Eine 69-jährige Fahrerin eines Toyota befuhr die L1184 in Richtung Nebringen und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr sie zurück auf die Fahrbahn, kam dabei auf die Gegenspur und kollidierte dort frontal mit einer entgegenkommenden 19-jährigen VW-Fahrerin. Der VW wurde daraufhin gedreht und in den Grünstreifen abgewiesen. Der Toyota kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Die Toyota-Fahrerin wurde dabei schwer, die VW-Fahrerin leicht verletzt. Beide Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 14.000 Euro. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst war die Straßenmeisterei Herrenberg im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 15:34

    POL-LB: Sindelfingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

    Ludwigsburg (ots) - Einen Zigarettenautomaten brachen noch unbekannte Täter am Donnerstag (09.10.2024) zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr in der Schwertstraße in Sindelfingen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besprühten die Unbekannten mutmaßlich zunächst die Überwachungskamera, flexten dann den Zigarettenautomaten auf und entwendeten sämtliche Zigarettenschachteln. Der Wert des Diebesgutes und die ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 15:16

    POL-LB: Magstadt: 13-jähriger E-Scooter-Fahrer soll kontrolliert werden und stürzt

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (09.10.2025) gegen 14:50 Uhr kam es auf der Renninger Straße in Magstadt zu einem Unfall, bei dem ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer Verletzungen erlitt. Als Einsatzkräfte des Polizeireviers Sindelfingen ein Tankstellengelände nahe Magstadt verlassen wollte, kreuzte ein E-Scooter-Lenker ihren Weg. Als dieser seine Fahrt über die ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 14:48

    POL-LB: Ludwigsburg / Ditzingen: Trickdiebe unterwegs

    Ludwigsburg (ots) - Angebliche Mitarbeiter von Telekommunikationsunternehmen traten in den letzten Tagen in Ludwigsburg und Ditzingen auf. Bereits am Dienstag (07.10.2025) gegen 13:00 Uhr klingelten zwei männliche Unbekannte bei einer Seniorin in der Straße "Beuzlen" und gaben vor, ihr Telefon überprüfen zu müssen. Die Seniorin gewährte den Unbekannten daraufhin Eintritt in ihre Wohnung. Erst im Nachgang stellte sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren