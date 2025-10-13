Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht zum Samstag (11.10.2025) gewaltsam Zutritt in eine Bar in der Lange Straße in Kornwestheim. Mutmaßlich zwischen 3.30 Uhr und 4.00 Uhr hebelte der Unbekannte ein Fenster auf, um in die Gaststätte zu gelangen. Im Inneren brach der Täter mehrere Spielautomaten auf und entwendete das darin enthaltene Bargeld. Weder die Höhe des Sachschadens noch der Wert des Diebesgutes können derzeit genau beziffert werden.

Ob ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall am 24.09.2025 besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Kornwestheim aufgenommen hat (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6125234). Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

