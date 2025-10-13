Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (11.10.2025), zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Haushaltswarengeschäftes in der Heilbergstraße in Jettingen geparkten Fiat. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Herrenberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell