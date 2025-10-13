Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Heutigsheim: Glasflasche aus Pkw geworfen - 1.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt seit Sonntag (12.10.2025) wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen einen noch unbekannten Täter. Eine 64 Jahre alte Porsche-Lenkerin war gegen 19:15 Uhr in Heutigsheim auf der Straße "Alte Bahnlinie" in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Vor ihr fuhr ein Kleinwagen der Marke Fiat, mutmaßliches Modell "Panda". Der Unbekannte warf aus dem Beifahrerfenster eine Glasflasche aus dem Fiat, welche auf der Fahrzeugfront des Porsche landete und zersplitterte. Anschließend bog der Fiat an der Einmündung Stuttgarter Straße nach rechts in Richtung Ludwigsburg-Hoheneck ab und fuhr davon. Der entstandene Sachschaden an dem Porsche beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell