PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Heutigsheim: Glasflasche aus Pkw geworfen - 1.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt seit Sonntag (12.10.2025) wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen einen noch unbekannten Täter. Eine 64 Jahre alte Porsche-Lenkerin war gegen 19:15 Uhr in Heutigsheim auf der Straße "Alte Bahnlinie" in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Vor ihr fuhr ein Kleinwagen der Marke Fiat, mutmaßliches Modell "Panda". Der Unbekannte warf aus dem Beifahrerfenster eine Glasflasche aus dem Fiat, welche auf der Fahrzeugfront des Porsche landete und zersplitterte. Anschließend bog der Fiat an der Einmündung Stuttgarter Straße nach rechts in Richtung Ludwigsburg-Hoheneck ab und fuhr davon. Der entstandene Sachschaden an dem Porsche beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:34

    POL-LB: Möglingen: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Nach einem noch unbekannten Fahrzeuglenker sucht das Polizeirevier Kornwestheim, nachdem es am Samstag (11.10.2025) zwischen 16.30 Uhr und kurz nach 17.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schwieberdinger Straße in Möglingen zu einer Unfallflucht kam. Ein noch Unbekannter stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten BMW und hinterließ einen Sachschaden im ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:30

    POL-LB: Mötzingen: 39-Jähriger leistet Widerstand bei Verkehrskontrolle

    Ludwigsburg (ots) - Leicht verletzt wurde eine Polizeibeamtin am Samstag (11.10.2025), als ein 39-Jähriger im Zuge einer Verkehrskontrolle in Mötzingen Widerstand leistete. Der 39 Jahre alte Renault-Lenker wurde gegen 18.55 Uhr in der Iselshauser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:01

    POL-LB: Jettingen: Unfallflucht auf Parkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (11.10.2025), zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Haushaltswarengeschäftes in der Heilbergstraße in Jettingen geparkten Fiat. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren