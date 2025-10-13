PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter versuchten am Sonntag (12.10.2025) gegen 01:30 Uhr in eine Tankstelle in der Pforzheimer Straße in Horrheim einzubrechen. Eine Zeugin meldete der Polizei über Notruf, dass mindestens vier Personen versucht haben sollen, mit mutmaßlich einem Brecheisen in den Verkaufsraum zu gelangen. Anschließend seien die dunkel gekleideten Personen über einen Zaun geklettert und in unbekannte Richtung geflüchtet. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen führten bislang nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen. Gemäß den ersten Ermittlungen haben die Unbekannten versucht, eine Tür und ein Fenster des Tankstellengebäudes aufzuhebeln. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeteten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

