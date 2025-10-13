Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen (L1177): Frontalzusammenstoß nach Überholmanöver

Ludwigsburg (ots)

Am Montagnachmittag (13.10.2025) gegen 17:30 Uhr kam es auf der L1177 zwischen den Ortschaften Weissach und Ditzingen-Heimerdingen zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Während ein landwirtschaftliches Fahrzeug die Landstraße in Fahrtrichtung Heimerdingen befuhr, setzte der 46 Jahre alte Fahrer eines Porsche zum Überholmanöver an, konnte dieses jedoch nicht beenden und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Der 64-jährige Fahrer des Audi wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 80.000 EUR. Für die Bergung, Abschleppmaßnahmen und Reinigungsarbeiten wurde die L1177 kurzzeitig beidseitig gesperrt.

