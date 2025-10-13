PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen (L1177): Frontalzusammenstoß nach Überholmanöver

Ludwigsburg (ots)

Am Montagnachmittag (13.10.2025) gegen 17:30 Uhr kam es auf der L1177 zwischen den Ortschaften Weissach und Ditzingen-Heimerdingen zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Während ein landwirtschaftliches Fahrzeug die Landstraße in Fahrtrichtung Heimerdingen befuhr, setzte der 46 Jahre alte Fahrer eines Porsche zum Überholmanöver an, konnte dieses jedoch nicht beenden und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Der 64-jährige Fahrer des Audi wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 80.000 EUR. Für die Bergung, Abschleppmaßnahmen und Reinigungsarbeiten wurde die L1177 kurzzeitig beidseitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:36

    POL-LB: BAB 81 / Freiberg am Neckar: Sekundenschlaf hat Unfall zur Folge

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (11.10.2025) kam es gegen 04:10 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) bei Freiberg am Neckar zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Mercedes-Lenker war auf der BAB 81 von Stuttgart kommend in Richtung Heilbronn unterwegs. Ungefähr einen Kilometer vor der Anschlussstelle Pleidelsheim kam der 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:35

    POL-LB: Vaihingen an der Enz: Betrunkener 51-Jähriger geht mehrere Passanten an

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstagabend (11.10.2025) gegen 21:50 Uhr pöbelte ein betrunkener 51-jähriger Mann im Bereich des Vaihinger Marktplatzes herum und griff mutmaßlich wahllos mehrere Personen an. Erst soll er eine 54-jährigen Frau getreten haben. Im weitern Verlauf soll er einen 17-jährigen Jugendlichen zunächst getreten und anschließend versucht haben zu ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:35

    POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim: Versuchter Einbruch in Tankstelle

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter versuchten am Sonntag (12.10.2025) gegen 01:30 Uhr in eine Tankstelle in der Pforzheimer Straße in Horrheim einzubrechen. Eine Zeugin meldete der Polizei über Notruf, dass mindestens vier Personen versucht haben sollen, mit mutmaßlich einem Brecheisen in den Verkaufsraum zu gelangen. Anschließend seien die dunkel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren