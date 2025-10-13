PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81
Freiberg am Neckar: Sekundenschlaf hat Unfall zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (11.10.2025) kam es gegen 04:10 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) bei Freiberg am Neckar zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Mercedes-Lenker war auf der BAB 81 von Stuttgart kommend in Richtung Heilbronn unterwegs. Ungefähr einen Kilometer vor der Anschlussstelle Pleidelsheim kam der 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den ansteigenden Grünstreifen. Der Mercedes kippte zur Seite, kollidierte in der Folge mit der rechten Schutzplanke und kam letztendlich auf den Rädern zum Stehen. Der 19-Jährige und sein 21 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gefahren. Gemäß den ersten Ermittlungen könnte ein Sekundenschlaf ursächlich dafür sein, dass der 19-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung war die rechte Fahrspur bis etwa 05:50 Uhr gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
