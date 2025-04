Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Autospiegel durch Motorradfahrer beschädigt

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg OT Angerstein, Hannoversche Straße, Dienstag, 29.04.2025, 16.00 Uhr

ANGERSTEIN (Wol)

Am Dienstag befuhr ein 47-jähriger Northeimer die Hannoversche Straße in Angerstein. Dabei gelangte er an eine Engstelle und fuhr mit dem Sprinter in diese ein, anschließend befuhr ein 24-jähriger Northeimer Motorradfahrer ebenfalls die Engstelle. Aus Verärgerung über den Autofahrer schlug der 24-Jährige gegen den linken Außenspiegel und verletzte sich dabei leicht und wurde in anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Außenspiegel wurde durch den Schlag beschädigt. Es entstand ein geschätzter Schaden von 200 Euro.

