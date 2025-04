POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Nienoverer Weg, Dienstag, der 29.04.2025, 18:50 Uhr. Eine 18- jährige PKW Fahrerin aus Bodenfelde fuhr rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt heraus und übersah dabei den, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Transporter einer Firma aus Niederorschel. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: ...

