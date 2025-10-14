PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Falsche Bankmitarbeiter am Werk

Ludwigsburg (ots)

Eine Seniorin aus Gärtringen erhielt am Montag (13.10.2025), gegen 11.30 Uhr einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Die Anruferin fragte, wie viel Bargeld die Seniorin zu Hause habe. Als diese ihr einen vierstelligen Betrag nannte, entgegnete die Täterin, dass ein Kollege vorbeikomme, um die Nummern der Geldscheine zu überprüfen.

Kurz darauf erschien ein etwa 180cm großer Mann mit dunklen Haaren, der einen dunklen, knielangen Mantel trug bei der Seniorin und nahm das Bargeld entgegen. Nach der Überprüfung könne das Geld bei einer Bankfiliale in Gärtringen wieder abgeholt werden.

Zeugen, die am Montagmittag in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Kirchstraße in Gärtringen machten, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07034 2539-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Gärtringen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 09:54

    POL-LB: Gerlingen: 14-Jähriger von unbekannter Frau angefahren - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Ditzingen ermittelt derzeit gegen eine noch unbekannte Frau, die am Montag (13.10.2025) gegen 17.20 Uhr in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen in einen Unfall verwickelt war. Die Frau befuhr mit ihrem weißen PKW die Weilimdorfer Straße in Richtung Gerlinger Straße. Als ein 14 Jahre alter Fahrradfahrer einen Fußgängerüberweg ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 09:40

    POL-LB: Freudental: Werkzeug aus Rohbau gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter begaben sich zwischen Samstag (11.10.2025), 13.00 Uhr und Montag (13.10.2025), 10.00 Uhr über eine Tiefgarage in einen Rohbau im Schlehenweg in Freudental. Dort brachen sie eine Aluminiumtür zu einem provisorischen Lagerraum auf und entwendeten diverse Elektrogeräte und Werkzeug im Wert von rund 4.500 Euro. Der Polizeiposten Besigheim hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 09:25

    POL-LB: Erligheim: Einbruch in Firmengebäude

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Täter warf am frühen Dienstag (14.10.2025), mutmaßlich gegen 3.15 Uhr eine Fensterscheibe eines Firmengebäudes in der Johannes-Bieg-Straße in Erligheim ein. Anschließend betrat er widerrechtlich das Gebäude, um den bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Dokumentenmappe zu stehlen. Ob weitere Dinge entwendete wurden ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren