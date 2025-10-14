Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Falsche Bankmitarbeiter am Werk

Ludwigsburg (ots)

Eine Seniorin aus Gärtringen erhielt am Montag (13.10.2025), gegen 11.30 Uhr einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Die Anruferin fragte, wie viel Bargeld die Seniorin zu Hause habe. Als diese ihr einen vierstelligen Betrag nannte, entgegnete die Täterin, dass ein Kollege vorbeikomme, um die Nummern der Geldscheine zu überprüfen.

Kurz darauf erschien ein etwa 180cm großer Mann mit dunklen Haaren, der einen dunklen, knielangen Mantel trug bei der Seniorin und nahm das Bargeld entgegen. Nach der Überprüfung könne das Geld bei einer Bankfiliale in Gärtringen wieder abgeholt werden.

Zeugen, die am Montagmittag in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Kirchstraße in Gärtringen machten, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07034 2539-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Gärtringen zu melden.

