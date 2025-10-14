Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: 14-Jähriger von unbekannter Frau angefahren - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen ermittelt derzeit gegen eine noch unbekannte Frau, die am Montag (13.10.2025) gegen 17.20 Uhr in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen in einen Unfall verwickelt war. Die Frau befuhr mit ihrem weißen PKW die Weilimdorfer Straße in Richtung Gerlinger Straße. Als ein 14 Jahre alter Fahrradfahrer einen Fußgängerüberweg nutzen wollte, um die Straßenseite zu wechseln, übersah ihn die Frau vermutlich. PKW und Fahrrad stießen hierauf zusammen und der 14-Jährige stürzte. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen. Zunächst hielt die noch unbekannte Frau an und sprach mit dem Jungen. Schließlich stieg sie jedoch wieder in ihr Auto ein und fuhr davon, ohne ihre persönlichen Daten zu hinterlassen. Der Unfall wurde erst im Nachgang der Polizei gemeldet. Die Frau soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und ihre schwarzen, langen Haare offen getragen haben. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Leggings, einem schwarzen Mantel und schwarzen Stiefeln. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu der Unbekannten oder ihrem Fahrzeug geben können, wenden sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell