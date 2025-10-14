Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Zigarettenautomat gesprengt

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter leitete am Montag (13.10.2025), gegen 22.20 Uhr mutmaßlich Gas in einen Zigarettenautomaten in der Straße "Burkhardtsmühle" in Waldenbuch, nahe einem Biergarten. Anschließend sprengte er den Automaten und flüchtete, den bisherigen Erkenntnissen zufolge ohne Beute gemacht zu haben.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßahmen führten nicht zum Ergreifen des Täters.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell