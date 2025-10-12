Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Garagen aufgebrochen - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Sonntag Nacht, zwischen 02.30 Uhr und 03:00 Uhr, öffneten ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam insgesamt sechs Garagen am Garagenkomplex Dornheimer Berg in Arnstadt.

Aufgrund dessen, dass derzeit noch nicht alle Garageneigentümer ermittelt werden konnten, ist das Beutegut bislang unbekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0265607/2025 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell