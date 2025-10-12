Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Eisenach (ots)

Am Freitagabend, gg. 21 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein 19 jähriger Mann von 4 anderen im Bereich des Bahnhofes angesprochen und es kam zu einem Streit. In der weiteren Folge wurde der Mann aus der Personengruppe heraus geschlagen und bedroht. Dem Geschädigten gelingt die Flucht und er verständigt die Polizei. Durch die Polizei konnten die 4 Personen nicht mehr festgestellt werden. Der Geschädigte konnte zu den Tätern auch nur sagen, dass sie ausländischer Herkunft und ca 25 - 30 Jahre alt waren. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise zu den Tätern unter der Bezugsnummer 0264781/2025. (anh)

