Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Granatenfund

Eisenach (ots)

Am Samstag wurde die Polizei gg. 11:30 Uhr darüber informiert, dass ein Pilzsammler in einem Wald bei Eisenach einen verdächtigen Gegenstand gefunden hat. Vor Ort wurde der Polizei ein Gegenstand gezeigt, der wie eine Granate aussah. Da das Ordnungsamt der Stadt Eisenach im Dienst war, wurde dies zuständigkeitshalber hinzugerufen. Durch das Ordnungsamt wurde ein Kampfmittelräumdienst angefordert. Dieser stellte fest, dass es sich tatsächlich um eine echte, voll funktionstüchtige Granate handelte. Die Granate wurde fachmännisch geborgen und wird durch die Firma fachgerecht entschärft und entsorgt.

