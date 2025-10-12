PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flucht endet in Sackgasse

Ohrdruf (ots)

Am Samstag gegen 19:20 Uhr ereignete sich in Ohrdruf Goldbergstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein 52jähriger Renaultfahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem parkenden PKW Skoda. Der Renault setzte seine Fahrt, wenn auch mit ca. 25 km/h sehr langsam fort. Der 56jährige Skodafahrer nahm die Verfolgung auf und konnte den Renaultfahrer in einer Sackgasse stellen. Die hinzugerufene Polizei stellte im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme Atemalkoholgeruch beim Renaultfahrer fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,32 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden wurde auf ca. 500,- Euro geschätzt. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 07:21

    LPI-GTH: Brand eines Papiercontainers

    Waltershausen (ots) - Am Samstag gegen 20:15 Uhr wurde die Polizei über den Barnad eines Papiercontainers in Waltershausen, Industriestraße/Heinrich-Schwerdt-Straße informiert. Die Feuerwehr Waltershausen kam zum Einsatz und konnte das Feuer lösche. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bearbeitungsnummer: 0265240 (as) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 07:17

    LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

    Gotha (ots) - Am Samstag in der Zeit von 12:00 Uhr bis gegen 13:50 Uhr ereignete sich in Gotha, Schlichtenstraße eine Verkehrsunfallflcht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte die komplette linke Seite eines geparkten PKW Audi A 1 einer 36jährigen Halterin. Der Schaden am Audi beläuft sich auf ca. 8.000,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bearbeitungsnummer: 0265076. (as) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 07:09

    LPI-GTH: Wie von Geisterhand

    Gotha (ots) - Am Samstag gegen 15:10 Uhr wollte ein 85jähriger PKW VW Fahrer mit seinem Fahrzeug vom privaten Parkplatz in der Humboldtstraße losfahren. Nach seinen Angaben machte sich der PKW plötzlich selbstständig und fuhr im Kreis. Während seiner Runde beschädigte er die Schrankenanlage des Parkplatzes und in der weiteren Folge 3 parkende PKW. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000,- Euro. Der PKW VW soll von Geisterhand gefahren wurden sein. Es ist jedoch zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren