Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flucht endet in Sackgasse

Ohrdruf (ots)

Am Samstag gegen 19:20 Uhr ereignete sich in Ohrdruf Goldbergstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein 52jähriger Renaultfahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem parkenden PKW Skoda. Der Renault setzte seine Fahrt, wenn auch mit ca. 25 km/h sehr langsam fort. Der 56jährige Skodafahrer nahm die Verfolgung auf und konnte den Renaultfahrer in einer Sackgasse stellen. Die hinzugerufene Polizei stellte im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme Atemalkoholgeruch beim Renaultfahrer fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,32 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden wurde auf ca. 500,- Euro geschätzt. (as)

