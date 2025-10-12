LPI-GTH: Brand eines Papiercontainers
Waltershausen (ots)
Am Samstag gegen 20:15 Uhr wurde die Polizei über den Barnad eines Papiercontainers in Waltershausen, Industriestraße/Heinrich-Schwerdt-Straße informiert. Die Feuerwehr Waltershausen kam zum Einsatz und konnte das Feuer lösche. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bearbeitungsnummer: 0265240 (as)
