PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Fahrradfahrer

Gotha (ots)

Am Freitag den 10.10.2025, gegen 17:50 Uhr macht ein betrunkener Fahrradfahrer unsanft auf sich aufmerksam. Er schlägt gegen die Scheibe eines PKW, schlägt mit dem Fahrrad gegen den PKW und am Ende bewirft der Radfahrer den PKW mit Steinen. Im Anschluss flüchtet der 39jährige Radfahrer. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahme konnte der Fahrradfahrer nach kurzer Flucht im Stadtgebiet von Gotha gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Es wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Den Radfahrer erwarten nun div. Anzeigen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2.000,- Euro (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 06:33

    LPI-GTH: E-Scooter der Zweite

    Gotha (ots) - Am Freitag den 10.10.2025 gegen 16:30 Uhr fiel der gleichen Streifenwagenbesatzung in Gotha, Bahnhofstraße ein weiterer E-Scooter auf. Im Rahmen der Verkehskontrolle wurde auch hier ein Drogenschnelltest durchgeführt. Auch bei diesem 24jährigen Scooterfahrer war der Test positiv. Es folgte eine Blutentnahme. Sollte diese ebenfalls positiv sein, dann gibt es auch ein Fahrverbot und eine Strafe von mindestens 500,- Euro. (as) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 06:28

    LPI-GTH: E-Scooter der Erste

    Gotha (ots) - Am Freitag den 10.10.2025 gegen 15:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 21jährigen E-Scooterfahrer im Stadtgebiet von Gotha. Ein durchgeführter Drogenschnelltest war positiv, eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde sogleich durchgeführt. Es droht Fahrverbot und eine Geldbuße von mind. 500,- Euro. (AS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 01:38

    LPI-GTH: Alkoholisiert mit mehreren Fahrzeugen kollidiert

    Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Am späten Samstag Abend befuhr eine 39jährige Audi-Fahrern in Ilmenau den Wenzelsberg aus Richtung Zwetschenberg kommend in Richtung Sophienstraße. Hierbei kollidierte diese zunächst mit einem am rechten Straßenrand geparkten Ford KA und anschließend mit einem ebenfalls hier abgestellten Mazda 6. Ihr eigener Audi kam erst nach ca. 100 Metern zum Stehen. Durch den Unfall wurden die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren