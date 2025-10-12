Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Fahrradfahrer

Gotha (ots)

Am Freitag den 10.10.2025, gegen 17:50 Uhr macht ein betrunkener Fahrradfahrer unsanft auf sich aufmerksam. Er schlägt gegen die Scheibe eines PKW, schlägt mit dem Fahrrad gegen den PKW und am Ende bewirft der Radfahrer den PKW mit Steinen. Im Anschluss flüchtet der 39jährige Radfahrer. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahme konnte der Fahrradfahrer nach kurzer Flucht im Stadtgebiet von Gotha gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Es wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Den Radfahrer erwarten nun div. Anzeigen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2.000,- Euro (as)

