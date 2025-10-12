LPI-GTH: E-Scooter der Zweite
Gotha (ots)
Am Freitag den 10.10.2025 gegen 16:30 Uhr fiel der gleichen Streifenwagenbesatzung in Gotha, Bahnhofstraße ein weiterer E-Scooter auf. Im Rahmen der Verkehskontrolle wurde auch hier ein Drogenschnelltest durchgeführt. Auch bei diesem 24jährigen Scooterfahrer war der Test positiv. Es folgte eine Blutentnahme. Sollte diese ebenfalls positiv sein, dann gibt es auch ein Fahrverbot und eine Strafe von mindestens 500,- Euro. (as)
