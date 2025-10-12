PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Scooter der Zweite

Gotha (ots)

Am Freitag den 10.10.2025 gegen 16:30 Uhr fiel der gleichen Streifenwagenbesatzung in Gotha, Bahnhofstraße ein weiterer E-Scooter auf. Im Rahmen der Verkehskontrolle wurde auch hier ein Drogenschnelltest durchgeführt. Auch bei diesem 24jährigen Scooterfahrer war der Test positiv. Es folgte eine Blutentnahme. Sollte diese ebenfalls positiv sein, dann gibt es auch ein Fahrverbot und eine Strafe von mindestens 500,- Euro. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

