Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Grundstücksmauer

Griesheim (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Morgen befuhr ein 75jähriger Hyundai-Fahrer die Bücheloher Straße in der Ortslage Griesheim aus Richtung Stadtilm kommend. In einer Linkskurve verlor dieser aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Grundstücksmauer.

Der Fahrer wurde in der Folge mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Inwiefern medizinische Probleme zuvor unfallursächlich waren, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Hyundai war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Schäden an Pkw und Grundstücksmauer werden derzeitig auf jeweils ca. 5.000 Euro geschätzt. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

